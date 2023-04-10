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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 6:39

Два отделения МЧС тушили горящий двухквартирный дом в селе под Липецком

В пожаре пострадала внутренняя отделка комнат и вещи жильцов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Грязинском районе загорелся дом

В Грязинском районе загорелся дом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ранним утром 10 апреля в Липецкой области вспыхнул жилом двухквартирный дом. Пожар случился в селе Бутырки Грязинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Сгорела внутренняя отделка квартиры №2 и имущество на площади 20 кв.м. В квартире №1 пострадала отделка комнат и вещи на площади 30 кв.м.

Примерно через час загорелась входная дверь в спальные секции в общежитии на Сырском Руднике в Липецке. На месте происшествия работали 4 пожарных отделения и 3 добровольца. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно.