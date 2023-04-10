В Липецке полиция проверяет жалобы жителей Свиридова на шумную толпу и хлопки

Жителей микрорайоне «Победа» напугала толпа и хлопки Фото: принтскрин видео.

В Липецке вечером 9 апреля жители микрорайона «Победа» услышали странный шум и хлопки. На улице Свиридова они заметили толпу молодых людей. Более 10 человек бегали за кем-то по дворам, громко матерились. Липчане вызвали полицию, а также сняли происходящее на видео.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, на место выехали правоохранители, но незнакомцы уже скрылись. На территории микрорайона и в округе их не было. Заявлений об инциденте в полицию не поступало. Из больниц сигналов тоже не было. Причиной громких хлопков могли стать взрывы петард.

- Отдел полиции №7 проводит проверку, - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - Сотрудники изучают видео.

Те, кто владеет информацией о случившемся, могут обратиться в полицию по телефону: 45-15-62. Звонки принимаются круглосуточно.