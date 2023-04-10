49-летний пассажир погиб в перевернувшемся в кювет «Мерседес-Бенц» под Липецком

Смертельное ДТП в Усманском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу 7 апреля в Липецкой области в ДТП погиб пассажир иномарки. Авария произошла на автодороге Усмань-Студенки в Усманском районе. Предварительно, 35-летний водитель «Мерседес-Бенц» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. 49-летний пассажир скончался на месте. В больницу доставили водителя и 12-летнего мальчика. Медики оказали ребенку помощь и отпустили.

В субботу 8 апреля в Липецке на улице Ленина сбили 75-летнюю пенсионерку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 60-летний мужчина за рулем «Нексии» наехал на нее, двигаясь задним ходом. Пожилую женщину положили в больницу.

В воскресенье 9 апреля в Липецке на улице Виктора Музыки 53-летний водитель «Хонда Аккорд» выехал на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение. От удара машину откинуло на 28-летнюю женщину, а после на стоящие «Мазду» и «Форд Фокус». Пешехода доставили в больницу. Врачи осмотрели пострадавшую липчанку и отпустили домой.