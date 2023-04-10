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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:48

Светящиеся качели и арт-объекты поставят на площади Октябрьской революции в Чаплыгине

Район Липецкой области победил во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
Алина ПАЛАГИНА
На площади Октябрьской революции в Чаплыгине установят качели с подсветкой

На площади Октябрьской революции в Чаплыгине установят качели с подсветкой

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Чаплыгине Липецкой области улучшают площадь Октябрьской революции. Специалисты начали работу, как только потеплело. Вскоре здесь поставят светящиеся качели и арт-объекты. Вокруг территории высадят кустарники и деревья. Горожане смогут гулять среди елей, яблонь, шелковицы и клена.

Также подрядчик должен заменить фонари и усовершенствовать фонтан перед зданием администрации. Без внимания не оставят и доску почета. Преображение должны закончить к концу года, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Преображение планируют закончить до конца года

Преображение планируют закончить до конца года

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2022 году Чаплыгинский район выиграл во всероссийском конкурсе проектов благоустройства. И это не единственная концепция в регионе, которая получила одобрение. В этом году воплотят в жизнь еще несколько проектов – в Лебедяни, Усмани и Задонске.