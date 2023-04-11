В Липецке и области отменили салют и фейерверки на День Победы 9 мая 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке и других городах и районах региона отменили салют и фейерверки на 9 Мая. В День Победы 2023 в областном центре пройдет праздничный Парад, Шествие Бессмертного полка и концерт.

Как сообщила руководитель управления внутренней политики региона Любовь Фролова, принять такое решение помогли сами липчане. Более 1,5 тысячи человек проголосовали, каким должен быть формат праздника в связи с СВО. Результат 50/50.

Итоги голосования обсудили с губернатором области Игорем Артамоновым. Итог: салюта и фейерверков на День Победы в Липецке и Липецкой области не будет. Сэкономленные деньги главам городов и районов предложили направить на поддержку бойцов, участвующих в спецоперации.

- А вот когда очистим нашу землю от неонацистов всех мастей, восстановим города Донбасса, вот тогда и устроим праздничный Салют, - написала в своем телеграм-канале Любовь Фролова.