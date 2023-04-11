На фестивале имени Хренникова в Ельце отметят 110-летний юбилей композитора

Фестиваль имени Хренникова пройдет в Липецкой области с 9 по 12 июня Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Ельце на фестивале имени Тихона Хренникова отметят 110-летний юбилей композитора. Музыкальное событие пройдет с 9 по 12 июня, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

На празднике должны собраться около 30 тысяч ценителей прекрасного. А руководить мероприятием будет ученик Хренникова – Александр Чайковский. В культурном событии поучаствуют и другие последователи композитора – Максим Дунаевский и основанный Александром Градским театр.

Фестиваль откроют академической музыкой. В первый день на сцену выйдут Липецкий симфонический оркестр, Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор. Гости также смогут насладиться произведениями Овчинникова, который создавал музыку к фильмам «Андрей Рублев» и «Война и мир».

На следующий день посетителей ждут театральные представления. Актеры липецкого драмтеатра покажут музыкальную комедийную постановку «Гусарская баллада». Кстати, ее возглавила оперная певица Любовь Казарновская. Совместно с духовым оркестром Липецка выступит театр «Градский холл».

Третий день посвятят фольклору. В Елец приедут Пелагея со своей этно-рок-группой, ансамбль балканской музыки «Exilados» и грузинский квартет Боджгуа.

И наконец, 12 июня пройдет торжественное закрытие фестиваля с парадом военных духовых оркестров. Бонусом 17 июня станет просмотр под открытым небом оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце». Ее покажут на берегу Быстрой Сосны.