Подростку с инвалидностью выдали лекарства после обращения матери в прокуратуру в Липецке

После вмешательства липецкой прокуратуры 17-летней девушке с инвалидностью выдали жизненно важные препараты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке после обращения матери в прокуратуру 17-летней дочери с инвалидностью выдали жизненно необходимые лекарства. У подростка редкое наследственное заболевание, которое нарушает работу органов дыхания – муковисцидоз.

Врачи назначили девушке дорогой препарат, который она должна была получать по льготе. То есть, лекарство покупают на бюджетные деньги, а затем выдают пациентам. Однако региональное управление здравоохранения не обеспечило ребенка жизненно важным медикаментом, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Аналоги только вызвали аллергию, а пить лекарство ребенку нужно каждый день. Прокурор направил в суд иск. После этого ведомство предоставило подростку назначенный препарат, которого хватит до конца года.