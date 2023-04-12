Под Липецком 22-летний парень похитил с автозаправки четыре канистры масла на 8 тысяч

Полицейские задержали подозреваемого в краже канистр с АЗС Фото: принтскрин видео.

В конце марта в Липецкой области неизвестный похитил из торгового зала автозаправки четыре канистры моторного масла. Сумма ущерба составила 8 775 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый и его друзья подъехали на машине к АЗС в Хлевенском районе. Злодей взял емкости, быстро вышел из помещения, сел в автомобиль и уехал.

Полицейские установили личность предполагаемого вора. Они задержали безработного 22-летнего жителя Усманского района. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы. Правоохранители установили, что парень может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона и соседних областей.