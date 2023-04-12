В Липецке осудят 35-летнего мужчину, до смерти избившего мать на улице Пришвина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 35-летнего мужчину, который до смерти избил свою мать. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ночь на 5 января в полицию позвонили жители дома по улице Пришвина. Они сообщили, что соседка зовет на помощь.

Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире избитую женщину 58 лет. Рядом с ней – пьяного сына. Медики пытались спасти несчастную, но через неделю она скончалась в больнице. По версии следствия, изверг не менее 16 раз ударил ее по голове и туловищу. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

На липчанина завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил материалы в суд.