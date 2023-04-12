В Липецке спасатели вытащили застрявшего под машиной после ДТП 10-летнего школьника

С наступлением апреля дети Липецка стали чаще травмироваться Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

С наступлением апреля юные жители Липецка стали чаще получать травмы и обращаться в службу «112». Вечером 10 числа под колеса автомобиля во дворе на улице Энгельса попал 10-летний школьник. Так получилось, что в момент ДТП мальчик застрял под машиной. На помощь пришли спасатели. Они вызволили его из-под транспорта. С травмами ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

На прошлой неделе скорую помощь вызывали 8-летней девочке, разбившейся на дворовой горке по проспекту Победы. А в Верхнем парке 10-летний школьник упал с инсталляции «Медведь» и сломал руку. Там же 4-летний ребенок получил сотрясение, рухнув с самоката.

Чуть раньше в больнице с травмой головы оказался 14-летний подросток. Он упал с велосипеда в районе проспекта 60 лет СССР.