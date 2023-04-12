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НовостиЗвезды12 апреля 2023 10:36

Из-за ремонта последний спектакль сезона в драмтеатре Толстого сыграют 20 апреля в Липецке

Строительные работы должны завершить в августе 2023 года
Алина ПАЛАГИНА
Липецкий драмтеатр Толстого сыграет последний спектакль сезона 20 апреля

Липецкий драмтеатр Толстого сыграет последний спектакль сезона 20 апреля

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Драмтеатр имени Толстого в Липецке раньше завершит сезон выступлений из-за ремонта. Последний спектакль сыграют 20 апреля. После этого несколько представлений еще покажут на малой сцене. Когда актеры поедут на гастроли, в театре возобновят стройку. Здание должны полностью отремонтировать в августе 2023 года.

Вскоре специалисты приступят к фасаду и крыше, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подрядчик обновит витражи, входные группы и отштукатурить стены.

В фойе трудятся художники из Москвы. Они переделают стиль афиш и фотогалереи артистов. Также улучшат подсветку здания. Уже 26 сентября, в новом театральном сезоне, посетители смогут насладиться постановками в новой атмосфере.