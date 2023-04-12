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НовостиОбщество12 апреля 2023 14:45

Жители Липецка уберут мусор во время забега «Чисто для себя» 22 апреля

В конце мероприятия активных горожан ждет чаепитие и фотосессия
Алина ПАЛАГИНА
22 апреля жители Липецка будут собирать мусор на бегу

22 апреля жители Липецка будут собирать мусор на бегу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

22 апреля жители Липецка поучаствуют в экологической акции «Чисто для себя». А субботник вовсе не простой. Горожанам предстоит убирать мусор на бегу. Такие мероприятия называют плоггинг-забегами.

Место сбора – на улице 15-й микрорайон, 35. В 11 часов утра начнется регистрация, сообщает пресс-служба мэрии. Липчане получат перчатки и мешки. Затем состоится торжественное открытие. Участники разомнутся, а в полдень стартуют от сквера в Каменном Логу.

В конце организаторы взвесят мешки, чтобы определить победителя. Хозяину самого тяжелого достанется кубок, а всем остальным – медали и сертификаты. После горожан ждет чаепитие и фотосессия.

Зарегистрироваться можно по ссылке.