Два школьника помогли мошенникам обмануть 84-летнюю пенсионерку на 250 тысяч в Липецке

В Липецке два подростка подрабатывали курьерами у мошенников Фото: принтскрин видео.

В Липецке два школьника помогли мошенникам обмануть 84-летнюю пенсионерку на 250 тысяч рублей. Подростки участвовали в махинациях не первый раз. Несовершеннолетние подрабатывали курьерами у аферистов.

В минувшие выходные полицейские поймали ребят. Школьники посодействовали очередной схеме. Мошенники убедили пожилую горожанку, что ее дочь попала в ДТП и потребовали деньги для решения проблем. В панике женщина собрала все свои сбережения. Тут к афере подключились школьники.

Подростки приехали к обманутой липчанке и взяли 250 тысяч. Затем положили средства на карту 14-летнего и перевели все на счет «работодателей». За подмогу детям заплатили 12 500 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Двое юных хитрецов рассказали правоохранителям, как нашли подработку. Ребята зарегистрировались в соцсети и вступили в закрытую группу. Потом начали общаться с куратором, от которого получали все указания. Молодые липчане должны были забирать деньги у пенсионеров и пересылать их на разные счета.

Сотрудники органов привлекут родителей школьников к административной ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подростков поставят на учет. Ребята могут отправиться в Центр временного содержания несовершеннолетних.