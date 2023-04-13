Освящать куличи и яйца к Пасхе в магазинах и пекарнях запретила митрополия в Липецке

Липецкая митрополия запретила освящать куличи и яйца к Пасхе в магазинах и пекарнях Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкая митрополия запретила освящать куличи и другие приношения к Пасхе в магазинах и пекарнях. Церковнослужителей, которые нарушат правило, будут наказывать.

Православных верующих предупреждают, что обряд можно проводить только в храмах. Обычно религиозная процедура происходит в Великую субботу и на Пасху Христову.

Освящение в торговых точках считается канонически ничтожным, потому что клирик совершает его без благословения правящего архиерея.

Также во время Страстной недели священникам других церковных округов нельзя проводить обряд на территории 1-го Липецкого благочиния. Для этого нужно получить разрешение у помощников епископа. Можно откликаться на требы прихожан в квартирах и домах.