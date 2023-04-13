В Липецке больше недели ищут 35-летнюю женщину с татуировкой саламандры

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Липецкой области Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке ищут 35-летнюю женщину с татуировкой саламандры. Меринова Елена Викторовна пропала 4 апреля. Около 13.50 она ушла из дома по проспекту Победы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. С того дня она перестала выходить на связь.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 156-157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины. На левой ключице девушки татуировка саламандры. На левой руке на пальцах татуировки в виде бесконечности и букв «L,C». На макушке шрам.

Была одета: бежевая водолазка, черные джинсы, черные высокие ботинки, короткая куртка из искусственной крокодиловой кожи.

Просьба ко всем, кто видел Елену Меринову или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02; 102 - с мобильного или 112.