Генеральная репетиция парада Победы пройдет 6 мая в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Традиционно, 9 Мая в каждом регионе страны проходят Парады Победы. Сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области уже начали готовиться к торжественному событию. В областном центре генеральную репетицию запланировали на 6 мая. Ее проведут на привычном месте – площади Победы.

Парадный расчет из 35 сотрудников ведомства всем гарнизоном оттачивают марш каждый день. Спасателей возглавит заместитель начальника Главного управления полковник внутренней службы Сергей Марченков.

Парад Победы также пройдет в Ельце на Красной площади, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В праздничном шествии примет участие 31 служащий. Во главе парадной коробки пройдет начальник елецкого пожарно-спасательного гарнизона подполковник Денис Прохоров.