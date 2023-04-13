В Липецке возбудили дело из-за миллионных нарушений при ремонте Памятника Героям на Соколе

В Липецке возбудили уголовное дело из-за нарушений при ремонте Памятника Героям на Сокольском кладбище Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила ход благоустройства мемориала Памятник Героям на Сокольском кладбище. Из-за нарушений при реконструкции возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ «Халатность». Работы выполнял индивидуальный предприниматель, с которым в 2020 году Управление строительства города заключило контракт.

- В ходе исполнения контракта в связи с отсутствием надлежащего контроля со стороны муниципального заказчика подрядчик допустил нарушение проектной и сметной документации, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Это повлекло причинение крупного ущерба государству в размере 2 миллионов рублей, а также нарушение срока исполнения работ.

Материалы проверки прокурор направил в следственный орган. Региональный СКР возбудил уголовное дело. Завершать работы будет другой подрядчик.