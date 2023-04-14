35-летняя пассажирка Равон получила травмы в ДТП с автобусом на Стаханова в Липецке

35-летняя пассажирка Равон пострадала в ДТП с автобусом на Стаханова Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего четверга, 13 апреля, в Липецке произошла авария. 39-летний водитель «Равон» столкнулся с автобусом, за рулем которого сидел 46-летний шофер. В результате ДТП травмы получила 35-летняя пассажирка легковой машины. Женщине оказали медпомощь и отправили домой.

Несколькими часами ранее в областном центре на улице Циолковского произошло еще одно дорожное ЧП. В аварии с «Ладой Грантой» и «ВАЗ-2107» пострадала 30-летняя водитель первого авто. Медики осмотрели липчанку и отпустили, сообщает пресс-служба регионального УМВД. За рулем семерки сидел 35-летний мужчина.

Также в четыре часа утра в Елецком районе 66-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. ДТП случилось на трассе «Дон». 46-летнюю пассажирку отечественной машины увезли на скорой.