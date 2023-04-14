Медалью «70 лет Липецкой области» с оливковой ветвью будут награждать за развитие региона

В Липецкой области учредят медаль к 70-летию региона Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В эту пятницу, 14 апреля, депутаты облсовета одобрили проект медали «70 лет Липецкой области». Предложение должны утвердить на ближайшей сессии. Серебряным знаком с оливковой ветвью планируют награждать липчан за вклад в развитие региона. Медаль не потребует дополнительных расходов, сообщает пресс-служба облсовета.

Региональное правительство, администрации районов, общественные организации и трудовые коллективы смогут выдвигать кандидатов. Медалью будут отмечать жителей, которые активно участвуют в социальной и экономической жизни.

Награду сделают круглой и серебристой. На одной стороне будет красоваться надпись: «70 лет Липецкой области». В центр поместят золотистое изображение карты региона. На другой стороне сделают выпуклую надпись «1954 – 2024». Здесь же расположат оливковую ветвь.