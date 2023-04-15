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НовостиОбщество15 апреля 2023 8:56

Семье погибшего в СВО бойца Владимира Ильина вручили орден Мужества под Липецком

Солдат умер 16 сентября прошлого года
Алина ПАЛАГИНА
из телеграм-канала главы администрации Добринского района Пасынкова Александра

из телеграм-канала главы администрации Добринского района Пасынкова Александра

Фото: с сайта

В Добринском районе Липецкой области орден Мужества вручили семье бойца Владимира Ильина, погибшего в СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Пасынков Александр.

Владимир родился деревне Андреевка, а жил в селе Демшинка. В июле 2022 года отправился служить по контракту в Вооруженных силах России. Боец попал в артиллерийское подразделение, а после в мотострелковое.

Солдат умер 16 сентября прошлого года. В бою в Изюмском районе Харьковской области военнослужащий получил осколочное ранение в голову. Ему было 48 лет.

Получать награду приехали жена Владимира, дочь, внук, старшая сестра, племянник и двоюродный брат. Глава Добринского района высказал соболезнования родственникам, пожелал стойкости и терпения.