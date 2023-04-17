46 новых автобусов «ЛиАЗ» с кондиционерами и USB-зарядками доставили в Липецк

В Липецке привезли 46 газомоторных автобусов Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецк доставили 46 новых автобусов «ЛиАЗ». Общественный транспорт ездит на газомоторном топливе и относится к пятому эко-классу. В машинах установили кондиционеры, камеры видеонаблюдения, электро-табло и USB-зарядки.

Салон вмещает 108 человек, сообщает пресс-служба мэрии. Места хватит для детской и инвалидной колясок и даже для собаки-поводыря. Более того, в «ЛиАЗы» встроили систему «книлинг». С ее помощью можно наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов, когда транспорт останавливается. Для пассажиров сделали кнопки связи с водителем и экраны для просмотра контента. Для слабовидящих липчан в салонах будет работать система звуковой ориентации.

В областном центре планируют закупить еще девять таких же автобусов. Во время торгов удалось сэкономить 150 миллионов рублей.