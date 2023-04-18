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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:49

Жительница Липецка обманула пенсионерок на 700 тысяч, подрабатывая курьером у мошенников

Женщина находится под подпиской о невыезде
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке задержали помощницу мошенников

В Липецке задержали помощницу мошенников

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Жительница Липецкая обманула пенсионерок на 700 тысяч, подрабатывая курьером у мошенников. Жертвами стали четыре горожанки от 75 до 90 лет. Аферисты действовали по привычной схеме, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Убеждали бабушек, что близкий родственник попал в беду, и ему срочно нужны деньги.

Полицейские задержали подозреваемую – 57-летнюю липчанку. Женщина нашла нечестный способ заработка в Интернете. Оператор пообещал нарушительнице высокое вознаграждение. Горожанка должна была забирать деньги и переводить на счета аферистов.

Правоохранители возбудили дело по статье 159 УК «Мошенничество». 57-летняя обманщица находится под подпиской о невыезде. Стражи порядка ищут остальных участников преступления.