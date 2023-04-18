Под Липецком пенсионерка заплатит 15 тысяч рублей за торговлю опасным алкоголем

В Липецкой области за торговлю опасным алкоголем оштрафовали пенсионерку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор пенсионерке, которая торговала паленым алкоголем. Суд признал ее виновной в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности – ч.1 ст.238 УК РФ. Пожилую женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей в доход государства.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, жительница Усмани продавала спиртное собственного приготовления. В напитке эксперты выявили опасные химические вещества и примеси, которые могут привести к летальному исходу. В сентябре прошлого года «предпринимательницу» задержали.

Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за торговлю суррогатом. Но она так и не прекратила свой подпольный «бизнес». Поэтому на нее завели уголовное дело. Пенсионерка признала вину еще на стадии предварительного следствия.