Четыре школы Липецка капитально отремонтируют за 547 миллионов рублей

В Липецке отремонтируют четыре школы Фото: "КП" Архив

В Липецке капитально отремонтируют четыре школы за 547,3 миллионов рублей. К строительным работам в учреждениях № 6, 54, 63 и 70 должны приступить в этом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Специалисты восстановят крышу, фасады, заменить инженерные сети и улучшить внутреннюю отделку. Школы также планируют оборудовать современной техникой. Учителям хотят повысить квалификацию. На эти цели потратят 52,4 миллиона рублей. Из федерального бюджета выделят 34 миллиона, областного – 13,2 млн, а городского – 5,2.

Кстати, план изменений для школы №63 представили выпускники, занимающиеся дизайном. Бывшие воспитанники предложили разделить пространство для отдыха и учебы по цветам. Также липчане захотели использовать природные материалы, чтобы создать уютную атмосферу.