В Липецке ищут пропавшую на ЛТЗ 15-летнюю девушку

В Липецке ищут 15-летнюю девушку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 15-летнюю девушку. Боброва Ангелина Владимировна пропала в воскресенье 16 апреля в районе ЛТЗ. Около 23.30 она ушла из дома по улице Кондарева. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор о местонахождении подростка ничего не известно.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы до плеч.

Был одета: синее платье, темно-синие кроссовки, красная сумка.

Просьба ко всем, кто видел Ангелину Боброву или знает, где она может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.