Под Липецком нашли гранаты и выпрыгивающую мину времен Великой Отечественной войны Фото: Предоставлено Росгвардией

В поселке Липецкой области обнаружили предметы, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны. Их нашли в поселке Тербуны. На место выехали специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, сотрудники идентифицировали боеприпасы: германскую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова и взрыватели.

Экспертиза показала, что взрывоопасные предметы опасны. Их передали в отдел полиции. Напомним, что снаряды нельзя трогать, перекатывать, бросать в воду, закапывать в землю. Запрещено разводить костер рядом с ними. В случае происшествия звонить экстренным службам по телефону «112». Звонки принимаются круглосуточно.