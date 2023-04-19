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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 13:29

Под Липецком нашли гранаты и выпрыгивающую мину времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы передали в отдел полиции
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком нашли гранаты и выпрыгивающую мину времен Великой Отечественной войны

Под Липецком нашли гранаты и выпрыгивающую мину времен Великой Отечественной войны

Фото: Предоставлено Росгвардией

В поселке Липецкой области обнаружили предметы, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны. Их нашли в поселке Тербуны. На место выехали специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, сотрудники идентифицировали боеприпасы: германскую противопехотную выпрыгивающую осколочную мину, гранату Ф-1, гранату Ф-1 с запалом Ковешникова и взрыватели.

Экспертиза показала, что взрывоопасные предметы опасны. Их передали в отдел полиции. Напомним, что снаряды нельзя трогать, перекатывать, бросать в воду, закапывать в землю. Запрещено разводить костер рядом с ними. В случае происшествия звонить экстренным службам по телефону «112». Звонки принимаются круглосуточно.