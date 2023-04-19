Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 апреля 2023 14:24

Ветераны ВОВ и участники СВО получат «Письма Победы» из Липецка к 9 Мая

Бланки будут выдавать в Центе патриотического воспитания
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке стартует акция «Письма Победы»

В Липецке стартует акция «Письма Победы»

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области в честь 9 Мая пройдет акция «Письма Победы». В 2023 году послания получат не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники СВО, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничные открытки будут выглядеть как почтовые карточки во времена 1941 – 1945 годов. Тогда их часто использовали – отправляли весточки из тыла на фронт и обратно.

Написать «Письма Победы» может каждый. Бланки будут выдавать в Центре патриотического воспитания на Плеханова, 53А – кабинет 101.

Если открытка предназначена военнослужащему в зоне спецоперации, ее нужно принести в областной штаб «Своих не бросаем» или отправить самостоятельно. А письма ветеранам липчане могут отдать лично в руки во время празднования Дня Победы.