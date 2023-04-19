В Липецке суд распустил присяжных, оправдавших обвиняемого в убийстве 44-летней подруги

Липецкий областной суд распустил присяжных, оправдавших обвиняемого в убийстве 44-летней подруги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 19 апреля Липецкий областной суд распустил присяжных, которые вынесли вердикт по делу об убийстве 44-летней женщины и воспрепятствовании предварительному следствию. Речь идет о трагедии, произошедшей 9 мая 2021 года.

По версии следствия, пьяный 39-летний мужчина ночью подкараулил знакомую, с которой ранее встречался. Горе-любовник хотел выяснить отношения, но подруга отказала ему. Тогда злодей несколько раз ударил твердым тупым предметом несчастную по голове, шее и грудной клетке. Женщина скончалась, а изверг забрал ее ценности и паспорт. Находясь под следствием, липчанин исправлял протоколы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, присяжные признали мужчину виновным в том, что он вмешался в ход предварительного следствия. По остальным статьям они оправдали его. Однако присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Поэтому суд не согласился с обвинительным вердиктом, распустил коллегию и направил дело на новое рассмотрение.