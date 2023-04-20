Под Липецком мост через Матырское водохранилище в 365 метров построят к концу 2024 года

В Казинке мост через Матырское водохранилище построят к концу следующего года
Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
К 2024 году в Казинке Липецкой области построят мост через Матырское водохранилище длиной в 365 метров. Переправа замкнет в кольцо Восточный обход, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.
Переправа должна упростить грузовые перевозки
Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области
Специалисты поставили восемь опор – осталась последняя. Чтобы установить девятую, необходим временный мост. Его постройкой и занимаются на данный момент рабочие. Также подрядчик соединил пять опор железобетонными пролетами.
Открытие переправы должно упростить грузовые перевозки. Водители, которые будут ехать со стороны Тамбова к Липецку, смогут свернуть налево. А уже через восемь километров дорога выведет на трассу Липецк-Грязи – совсем рядом с Особой экономической зоной.