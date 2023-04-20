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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:09

Под Липецком мост через Матырское водохранилище в 365 метров построят к концу 2024 года

Переправа в Казинке упростит грузовые перевозки
Алина ПАЛАГИНА
В Казинке мост через Матырское водохранилище построят к концу следующего года

В Казинке мост через Матырское водохранилище построят к концу следующего года

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

К 2024 году в Казинке Липецкой области построят мост через Матырское водохранилище длиной в 365 метров. Переправа замкнет в кольцо Восточный обход, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

Переправа должна упростить грузовые перевозки

Переправа должна упростить грузовые перевозки

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Специалисты поставили восемь опор – осталась последняя. Чтобы установить девятую, необходим временный мост. Его постройкой и занимаются на данный момент рабочие. Также подрядчик соединил пять опор железобетонными пролетами.

Открытие переправы должно упростить грузовые перевозки. Водители, которые будут ехать со стороны Тамбова к Липецку, смогут свернуть налево. А уже через восемь километров дорога выведет на трассу Липецк-Грязи – совсем рядом с Особой экономической зоной.