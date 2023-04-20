Под Липецком арестовали 35-летнего мужчину, до смерти забившего соседа металлической трубой Фото: Юлия КЛЮЕВА

Под Липецком заключили под стражу 35-летнего мужчину, который до смерти забил соседа металлической трубой. Арестованному грозит до 15 лет тюрьмы. По данным следствия, 16 апреля в доме в Ельце обнаружили труп 35-летнего хозяина с телесными повреждениями. Судмедэксперты заключили, что он скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти потерпевшего». Подозреваемый – сосед несчастного. При предъявлении доказательств он признался в содеянном.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 11 апреля предполагаемый преступник выпивал с другом. Мужчины поссорились и ельчанин избил оппонента. Он наносил удары кулаками, а также металлической трубой по голове. После драки сосед не пошел в больницу. В итоге он скончался.