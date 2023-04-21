16-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП с УАЗом под Липецком

Мопедиста увезли с травмами после столкновения с УАЗом Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего четверга, 20 апреля, в Чаплыгинском районе Липецкой области произошло ДТП. В селе Кривополянье 16-летний подросток на мопеде столкнулся с УАЗом. За рулем авто сидел 46-летний житель региона. В результате аварии пострадал юноша – его увезли на скорой.

За сутки водители в Липецкой области нарушили правила дорожного движения 4 301 раз. Инспекторы поймали восемь пьяных автомобилистов. 76 липчан не пристегивались во время езды. Нарушители получили административное наказание, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Дорожные камеры записали 3 931 случай, когда автолюбители превышали допустимую скорость, выезжали на встречную полосу и нарушали правила парковки.