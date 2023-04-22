Под Липецком 17-летний подросток в примерочной пункта выдачи подменил новые вещи на старые

Под Липецком 17-летний подросток в примерочной пункта выдачи подменил старые вещи на новые Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области 17-летний подросток украл из пункта выдачи заказов одежду. Житель Ельца пришел забрать брюки и футболку. Он предъявил QR-код, сходил в примерочную и даже попросил фирменный пакет магазина, чтобы выкупить заказанное. Но вдруг обнаружил, что на карте нет денег.

Парень оставил одежду, сказав, что сходит в банк и вернется. Но больше его никто не видел. Позже работник пункта обнаружила, что в пакете находятся чьи-то старые вещи. Новых брюк и футболки там не было. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали подозреваемого. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних изъяли у него украденное. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.