Липецкие волейболистки упустили победу в столице Урала

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Вчера, 22 апреля, в Екатеринбурге прошли очередные матчи в рамках турнира за 11-14-е места в женской волейбольной Суперлиге. Проиграв днем ранее местной «Уралочке», липчанки потеряли шансы на спокойное завершение сезона – то есть не смогли избежать стыков с лучшей командой высшей лиги «А». Тем не менее, первый сет в противостоянии с «Заречье-Одинцово» удачливее провел «Липецк» (25:22). Но это была редка позитивная вспышка. В дальнейшем подмосковный клуб владел неоспоримым преимуществом, выиграв три партии кряду – 25:14, 25:12, 25:13 и 3:1 по сумме.

Это уже 16-я неудача липецкого клуба кряду (с учетом регулярного чемпионата). Теперь сегодня, 23 апреля, наши землячки сыграют с нижегородской «Спартой». Начало встречи в 11:00.