50-летний водитель грузовика «Скания» сбил пешехода на трассе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 22 апреля в Данковском районе Липецкой области 50-летний водитель грузовика «Скания» наехал на пешехода. ДТП случилось на трассе Липецк-Данков. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 46-летний мужчина с травмами в больнице.

В тот же день в селе Грязновка Лебедянского района 15-летний мотоциклист не справился с управлением и упал. Его доставили в медучреждение.

В воскресенье 23 апреля в Елецком районе на трассе Талица-Суворовка 39-летняя женщина за рулем «Шевроле» вылетела с дороги. Иномарка перевернулась. Несчастной понадобилась помощь врачей.

За минувшие выходные автоинспекторы выявили 6 832 нарушения Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 39 человек. Еще 200 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 6 071 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.