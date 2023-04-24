30-летний курьер мошенников из Ростовской области забрал у пенсионерки в Липецке полмиллиона

В Липецке полицейские задержали курьера мошенников из Ростовской области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке полицейские по горячим следам задержали курьера мошенников из Ростовской области. Аферисты обманули пенсионерку, сказав, что ее дочь устроила ДТП. Напуганная женщина выполнила все условия звонившего и отдала у подъезда дома пришедшему посыльному полмиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили негодяя. Они задержали 30-летнего ростовчанина. Мужчина специально приехал в Липецк, чтобы незаконно заработать. Его действия координировал куратор в мессенджере. Похищенные деньги злодей должен был передать «работодателю» в Ростовской области.

Полицейские вернули 500 тысяч рублей их законной владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сотрудники областного УМВД ищут и других аферистов преступной схемы. Расследование продолжается.