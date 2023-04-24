Под Липецком ищут 23-летнего парня, который смертельно ранил ножом знакомого в ногу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области ищут 23-летнего парня, который ранил ножом троих мужчин, включая своего знакомого. Последний скончался.

По данным следствия, ночью 23 апреля поссорились посетители бара Ельца. Компания вышла на улицу, где завязалась драка. Один из них ножом ударил ножом недругов 34 и 39 лет. Злодей также ранил своего 22-летнего товарища в ногу. Всех пострадавших доставили в больницу. Молодой человек скончался от обильной кровопотери. Медикам оставалось только констатировать его смерть.

По данным пресс-службы регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его ищут.