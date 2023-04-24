Спасатели предупреждают жителей Липецкой области о первой весенней грозе 24 апреля

В Липецкой области ожидают грозу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 24 апреля, в Липецкой области ожидают первую весеннюю грозу. Небо затянется тучами в течение дня, предупреждают в пресс-службе управления ГО и ЧС Липецка. Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности.

Во время непогоды не стоит выходить на улицу. Необходимо выключить всю технику. Если же гроза застала вас на улице, укройтесь в магазине или любом другом здании. Не стойте рядом с деревьями и столбами линии электропередач. Советуют держаться подальше и от водоемов, потому что вода хорошо проводит ток.

Если гром начался во время поездки на автомобиле, нужно остановиться и заглушить мотор. Кататься и даже находиться рядом с велосипедом тоже нельзя. И самое главное — не нужно суетиться и не бегать. Молния часто бьет в движущиеся объекты.