Под Липецком пьяный ревнивец угнал «Ладу» парня бывшей девушки и протаранил машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 24-летний пьяный ельчанин угнал автомобиль парня своей бывшей девушки. Приревновав возлюбленную к новому ухажеру, он решил поговорить с ней. Нетрезвый молодой человек сел в «Ладу Приору», где его ждала знакомая. Они долго разговаривали, а затем злодей переключил скорость и быстро поехал.

В погоню на машинах отправились друзья потерпевшего. Они перекрыли дорогу и остановили угонщика. Парень вновь попытался скрыться – он задним ходом ударил один из автомобилей, а потом пытался уехать на транспорте друга. Но его товарища остановили сотрудники ДПС.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилей без цели хищения». Также на него составили протоколы за оставление места ДТП и пьяное вождение.