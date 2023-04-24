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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 13:07

Под Липецком суд забрал у любителя пьяной езды «Хонду» за 800 тысяч рублей

Также жителя Грязинского района лишили прав на 2 года и приговорили к обязательным работам
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области судили водителя, который повторно сел пьяным за руль

В Липецкой области судили водителя, который повторно сел пьяным за руль

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области у любителя пьяной езды конфисковали «Хонду» за 800 тысяч рублей. Грязинский городской суд признал местного жителя виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Причем мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение в 2022 году. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили прав.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в январе 2023 года водитель вновь сел за руль пьяным. Его остановили инспекторы ГИБДД. На этот раз на мужчину завели уголовное дело.

В суде житель Грязинского района заявил, что иномарка, на которой он передвигался, принадлежит матери. Но гособвинитель доказал, что хотя машину купили на деньги женщины, она находится в собственности у подсудимого. В итоге суд приговорил виновного к 300 часам обязательных работ и лишил его водительских прав на 2 года. Автомобиль конфисковали в доход государства.