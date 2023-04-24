Свет отключат на Соколе, Новолипецке и центре Липецка во вторник 25 апреля

В Липецке отключат свет на 23 улицах и в трех садоводчествах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 25 апреля, отключат свет в двух микрорайонах Липецка и центре города. Специалисты отремонтируют электросети, сообщает пресс-служба мэрии. Без электричества останутся жители Сокола, Новолипецка и Правобережного района.

С 9:00 до 16:00 света не будет на улицах Багратиона и Островского. С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат жильцам домов на Арсеньева; Баумана; Белорусская; Бородинская; Брусничная, 3; Брюллова; Еловая; Карбышева; Кочеткова, 2, 4а; Лавочкина; Мешкова; Пожарского; Рассветная; Сокольская; Стасова; Третьякова, 1; Шоссейная, 5 и переулки Космический, 3, 36, 4, 4а, 5, 5а; Лунный, 2, 4; Свободный. Также временно света лишатся в садоводчествах «Сокол 2», «Сокол 3» и «Металлург 2», дом 302. С 12:00 до 18:00 подачу электричества остановят для Плеханова, 33.

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры контакт-центра отвечают на звонки круглосуточно.