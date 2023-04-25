66-летняя пенсионерка украла у продавщицы в продуктовом телефон за 15 тысяч в Липецке

Пожилая липчанка стащила с прилавка телефон продавщицы Фото: принтскрин видео.

В Липецке 66-летняя пенсионерка украла у продавщицы телефон за 15 тысяч. Случай произошел 18 апреля в продуктовом магазине на проспекте 60 лет СССР.

Коллега попросила 46-летнюю работницу супермаркета сфотографировать товары для дегустации. После липчанка забегалась и забыла мобильный на прилавке. Чтобы найти пропажу, одна из продавщиц набрала номер женщины. Горожанка услышала мелодию своего звонка и стала искать пропажу, но в какой-то момент вызов отключили. Вора не успели поймать. Тогда потерпевшая написала заявление в полицию.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. На записи видно, как к торговой витрине подошла пожилая покупательница, незаметно положила устройство в карман и быстро ушла. Подозреваемую задержали, а гаджет вернули хозяйке. Пенсионерке грозит до пяти лет колонии по пункту «в» части 2 статье 158 УК – «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».