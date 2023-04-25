Многодетным семьям увеличили выплату на покупку машины до 1,2 млн в Липецкой области

в Липецкой области на 300 тысяч увеличили выплату многодетным семьям для покупки машины Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области на 300 тысяч увеличили единовременную выплату многодетным семья для покупки машины. Теперь размер помощи составляет 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подобная поддержка многодетных действует в регионе с 2015 года. Раньше на нее могли рассчитывать семьи с десятью и более детьми. В 2019 году решили перечислять деньги родителям, которые воспитывают от восьми детей.

Для того, чтобы получить выплату нужно прожить в регионе не меньше десяти лет. Также нужны характеристики с работы и учебы. Кстати, в Липецкой области уже выбрали 25 многодетных родителей, которым вручат премии в 100 тысяч. Награждение пройдет в Международный день семьи.