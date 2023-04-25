40 тысяч Георгиевских лент вручат жителям Липецка в честь Дня Победы

В Липецке начали раздавать Георгиевские ленты в честь Дня Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В честь Дня Победы жителям Липецка вручат 40 тысяч Георгиевских лент. Всероссийская акция началась 25 апреля и продлится до 9 Мая, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот вторник, 25 апреля, школьники и студенты в военной форме раздают символы мужества солдат в Великой Отечественной войне на шести точках. Волонтеры из института кооперации работают у Вечного огня. Ученики школы №61 дарят ленты на улице Зегеля.

Ребята из Индустриально-строительного колледжа стоят на площади Петра Великого, а из металлургического – у ТЦ на Катукова. Парк Победы обходят воспитанники политехнического техникума. Возле остановки «ЛГТУ» раздачей занимаются студенты машиностроительного колледжа.

Отдельно ленточки отправят в школы, детсады, вузы, ссузы, силовые структуры, общественные организации и предприятия областного центра.