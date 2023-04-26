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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:27

Под Липецком 13-летний школьник едва не утонул в бассейне во время групповых занятий

В настоящее время мальчик находится в реанимации
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области в бассейне чуть не утонул школьник

В Липецкой области в бассейне чуть не утонул школьник

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области прокуратура начала проверку после ЧП с 13-летним школьником, который чуть не утонул в бассейне. Мальчика доставили в реанимационное отделение детской областной больницы с признаками утопления.

Инцидент случился в МБУ ФОК «Лазурный» в Чаплыгине, где проходят занятия в бассейне. В группе – 12 детей. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, школьник и ранее ходил на плавание. Что случилось в этот раз, предстоит выяснить специалистам. Региональный СКР также начал доследственную проверку.

Известно, что неладное заметили ребята. Они увидели, как приятель начал уходить под воду. Где в тот момент находился тренер, узнают правоохранители.

- В ходе проверки дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности при организации тренировочного процесса, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.