Житель Липецка, размахивая топором и пистолетом, угрожал убить родственницу

Липчанка, испугавшись, написала заявление в полицию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить мужчину за угрозу убийством. 52-летний мужчина изрядно выпил и поругался с дальней родственницей у дома по улице Островского. В одной руке у злодея был топор, которым он начал размахивать, а в другой – пневматический пистолет. Он кричал, что убьет женщину, стоящую от него в нескольких метрах.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, липчанка всерьез восприняла угрозу и написала заявление на родственника. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Далее материалы передадут в суд. Максимальное наказание, которое грозит липчанину - до 2 лет лишения свободы.