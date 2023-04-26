Липецкий суд прекратил уголовное дело против обвиняемого в убийстве жены и падчерицы в 2001 году

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области Фото: с сайта

Октябрьский районный суд Липецка прекратил уголовное дело и преследование 58-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве супруги и падчерицы в 2001 году. Причина тому – истечение сроков давности.

- В случае вынесения в отношении него возможно обвинительного приговора, ему не может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы и смертной казни, а от наказания в виде лишения свободы на определенный срок он подлежит безусловному освобождению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, по версии следствия и суда, 6 марта 2001 года супруги поругались в квартире на проспекте Победы. Злодей начал бить 41-летнюю жену по голове деревянной ножкой от стола с металлическим штырем. От травм она скончалась. Чудовищную сцену наблюдала 14-летняя падчерица. Безумец поступил с ней точно так же. Он завернул тела в простыни и закопал их в лесополосе на ЛТЗ. Затем написал заявление в полицию о пропаже женщины и ее дочери.

В 2002 году расследование приостановили. К нему вернулись только в сентябре 2020 года. Тогда мужчина написал явку с повинной, но впоследствии от своих показаний отказался. Вину он не признал. В июне 2022 года липчанину вынесли приговор, но от ответственности освободили, так как истек срок давности. Через несколько месяцев приговор отменили и уголовное дело направили на новое разбирательство. В итоге горожанину предъявили обвинение по п. «а, к» ч.2 ст.105 УК РФ, но суд исключил из объема обвинения гибель школьницы.