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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:57

Мост через Становую Рясу в Чаплыгине Липецкой области построят заново к осени 2023 года

Старую переправу почти разобрали
Алина ПАЛАГИНА
В Чаплыгине построили две временных переправы во время ремонта моста через Становую Рясу

В Чаплыгине построили две временных переправы во время ремонта моста через Становую Рясу

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

К осени 2023 года в Чаплыгине Липецкой области заново построят мост через Становую Рясу. Старую переправу почти разобрали, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

Мост заново построят к осени 2023 года

Мост заново построят к осени 2023 года

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Подрядчик убирает опоры и готовится зайти с буром. Специалисты уже возвели два временных моста. Машины смогут проехать по улице Клубная. Для пешеходов построили переправу на Школьной. Также рабочие установили постоянную металлическую эстакаду – сюда перенесли трубу напорной канализации.

Строители поставят шесть новых опор и сделают пять пролетов и сопряжения. Затем подрядчику приступит к мостовому полотку. Предстоит смонтировать три подпорные стенки, укрепить конусы и оборудовать подходы по 50 метров.