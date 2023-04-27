Мост через Становую Рясу в Чаплыгине Липецкой области построят заново к осени 2023 года

В Чаплыгине построили две временных переправы во время ремонта моста через Становую Рясу Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

К осени 2023 года в Чаплыгине Липецкой области заново построят мост через Становую Рясу. Старую переправу почти разобрали, сообщает пресс-служба регионального управления дорог и транспорта.

Мост заново построят к осени 2023 года Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Подрядчик убирает опоры и готовится зайти с буром. Специалисты уже возвели два временных моста. Машины смогут проехать по улице Клубная. Для пешеходов построили переправу на Школьной. Также рабочие установили постоянную металлическую эстакаду – сюда перенесли трубу напорной канализации.

Строители поставят шесть новых опор и сделают пять пролетов и сопряжения. Затем подрядчику приступит к мостовому полотку. Предстоит смонтировать три подпорные стенки, укрепить конусы и оборудовать подходы по 50 метров.