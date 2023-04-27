В Липецке полицейские задержали рецидивиста, похитившего из магазина сыр, масло и рыбу

В Липецке полицейские задержали рецидивиста, ограбившего магазин на 3 тысячи рублей Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, ограбившего магазин. 25 апреля неизвестный пришел в продуктовый в районе проспекта Мира. Он бесцеремонно побросал в спортивную сумку продукты с полок, а потом также нагло пытался уйти. Его остановили сотрудники магазина. Взывая к порядочности, они попросили его оплатить товар или вернуть на место. Но злодей оттолкнул их и сбежал. Он похитил несколько пачек сыр, два брикета масла и рыбу на 3 011 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, администрация магазина сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники ППС по ориентировке нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 23-летний липчанин. Его неоднократно судили за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы.