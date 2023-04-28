Под Липецком 33-летнюю пассажирку перевернувшегося на трассе «Рено» увезли в больницу

Иномарка перевернулась на трассе в Грязинском районе Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший четверг, 27 апреля, в Грязинском районе Липецкой области произошло ДТП. 27-летний водитель «Рено» ехал на трассе Сселки – Плеханово – Грязи и не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Автомобилист не пострадал. 33-летнюю пассажирку увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки на дорогах региона липчане нарушили ПДД 3 057 раз. Административное наказание получили четыре пьяных водителя. Также инспекторы остановили 68 автолюбителей, которые ехали без ремня безопасности. Камеры записали 2 703 случая, когда жители области превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о внимательности. На дорогах стоит соблюдать дистанцию, чтобы избежать аварий. Автомобилисты должны помнить об особенностях и состоянии машины. За рулем также следует учитывать погоду и загруженность улицы.