Спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе с порывами ветра до 17 м/c

Спасатели предупреждают липчан о грозе с сильным ветром Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 28 апреля, спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе. Порывы юго-восточного ветра будут доходить до 17 метров в секунду. Непогоду ожидают в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба мэрии.

Липчанам напоминают о мерах безопасности. Во время грозы необходимо выключить всю технику в доме. Пользоваться мобильным телефоном также не следует. Из здания лучше не выходить.

Если непогода застала вас на улице, укройтесь в магазине или подъезде. Нельзя стоять рядом с деревьями или столбами линии электропередач. Ветер может оборвать провода. Ставить машины в таких местах – тоже плохая идея. Если возникла чрезвычайная ситуация, звоните по номеру «112».